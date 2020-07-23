الرموز الوطنية تموت ولكنها تبقى حية في الذاكرة التأريخية

2020/07/23 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قال تعالى في سورة الفجر27/30 ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً.فَادْخُلِي فِي عِبَادِي.وَادْخُلِي جَنَّتِي)).لم أتشرف بلقاء الرمز الوطني وزير الدفاع الأسبق...أكمل القراءة ←

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