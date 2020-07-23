ما قيل وما لم يقال في الزيارة السيادية

2020/07/23 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر صبي العلاقة ببن البلدان تقوم على اساس مبدأ (( المصالح المتبادلة وباحترام سيادة الدول )) .بمعنى انني ان وفرت لك مساحة من العطاء كان عليك ان توفر...أكمل القراءة ←

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