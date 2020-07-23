الحشد الشعبي يعلن دفن جثامين 51 متوفيا بكورونا في النجف

2020/07/23 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن تجهيز ودفن جثامين 51 من المتوفين بجائحة فيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الفريق قام باستقبال وتجهيز ودفن جثامين (51) متوفيا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوزعوا بين العاصمة بغداد والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة وذي […]

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