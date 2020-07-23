مدير صحة ذي قار يعفي مدير مستشفى الحسين التعليمي من منصبه

2020/07/23 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي، في ذي قار، الخميس (23 تموز 2020)، بإنهاء تكليف مدير مستشفى الحسين التعليمي حسين مح...





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