شركة سومو تصدر توضيحا بشأن صادرات النفط العراقي

2020/07/23 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن صادرات النفط العراقي.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إشارة الى ما تم نشره في موقع الطاقة يوم 21 تموز الحالي الموسوم، بعنوان (صادرات النفط العراقي في يوليو فوق هدف أوبك+ خلال 20 يوماً فقط) ، تود شركة تسويق النفط ان توضح للرأي العام حقيقة عدم دقة الخبر المنشور وعدم احترافية التحليل الوارد فيه".

وأضاف البيان: "ففي الوقت الذي اكد فيه الخبر ان معدل الصادرات من الموانئ الجنوبية للعراق سجل معدل (2.7) مليون برميل باليوم، كان قد أغفل حقيقة أن هذا المعدل بحد ذاته يقل بما يزيد عن 100 الف برميل باليوم عن معدل صادرات شهر حزيران السابق".

وأوضح، أن "هذا المعدل بحد ذاته غير نهائي، ولا يعكس التزام العراق الذي ستظهره نتائج صادرات شهر تموز مطلع شهر اب المقبل، والتي اكد العراق من خلال وزارة النفط الاتحادية انها ستمثل التزاماً كاملا باتفاق دول اوبك والدول المؤتلفة معها لتخفيض الانتاج".

وأشارت الشركة إلى أن "معدل التصدير المذكور في منشور موقع الطاقة بحد ذاته وبعد جمعه بمعدل صادرات الاقليم من شمال العراق وحجم الاستهلاك المحلي ينتج عنه التزام يناهز الـ 100% باتفاق تخفيض الانتاج".





ودعت شركة تسويق النفط، "المؤسسات الخبرية والاعلامية لتوخي الدقة واخذ المعلومة وتفصيلاتها من مصادرها الرسمية الدقيقة بدل الوقوع بأخطاء تضر بمصداقيتهم بهذا المجال"، بحسب البيان.

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