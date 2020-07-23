مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهم بـ’’اغتصاب’’ فتاة في الموصل

2020/07/23 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الخميس، 23 تموز، 2020، بأن أحد المتهمين باغتصاب فتاة قاصرة طلب الز...





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