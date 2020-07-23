ديالى.. 33 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/23 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس، 23 تموز، 2020، بتسجيل 33 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا و75 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 33 حالة اصابة و75 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد".

واضاف أن "المحافظة لم تسجل اي حالة وفاة بالفيروس، فيما ارتفعت حالات الشفاء الاجمالية إلى2351 حالة".

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي، في ذي قار، الخميس (23 تموز 2020)، بإنهاء تكليف مدير مستشفى الحسين التعليمي حسين محمد سمير من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم إعفاء مدير مستشفى الحسين التعليمي الدكتور حسين محمد سمير م

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس في مختلف مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار تسجل اليوم درجة حرارة بلغت 50 مئوية.





وذكرت الهيأة في جدول توضيحي تلقته (بغداد اليوم)، أ

بغداج اليوم- النجف

أكد محافظ النجف، لؤي الياسري، الخميس، 23 تموز، 2020، أنه سيتم تطبيق الإجراءات العالمية في مطار النجف لإستئناف الرحلات الجوية.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري تابع عمل مطار النجف الاش

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