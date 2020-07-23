تصريحات “مخيبة” من منظمة الصحة العالمية عن اللقاح وصحة الإنسان بعد التعافي من كورونا!

2020/07/23 | 11:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تسبب تصريح جديد لمنظمة الصحة العالمية بـ”خيبة أمل” أولية، تتعلق باللقاح وسط التفاؤل الشديد الذي تعيشه دول العالم بعد الوصول الى المراحل النهائية، فضلا عن مشكلات مستمر مابعد كورونا، على المستوى الصحي للمصابين.وفي ما يتعلق باللقاح، فبعدما تنفس العديد حول العالم الصعداء قبل أيام إثر الإعلان عن نتائج مبشرة للقاحين، خففت […]

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