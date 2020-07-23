فيديو “محزن”: بعد وفاة والداه خلال يومين.. عراقي “يفقد صوابه” ويطوف المستشفى صارخًا: الوزارة كاذبة.. هل رأيتم أحدًا تشافى؟

2020/07/23 | 11:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب وفاة والد شخص في إحدى المستشفيات العراقية، بعد يومين من وفاة والدته بفيروس كورونا، إلى أن “يفقد صوابه”، وبدلًا من السلوكيات المعتادة باللجوء إلى تحطيم الاجهزة الطبية او الاعتداء على الكوادر في المستشفى، قام الشخص بفتح كاميرة هاتفه ليجوب المستشفى صارخًا وهو يسأل: هل رأيتمن أحدا تشافى؟ وبحسب مقطع فيديو […]

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