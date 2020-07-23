أنت أحد أهم بناة صرح اللا دولة

2020/07/23 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيّار الحكمة الوطني ..اطلعت على مقالكم ( فرصة تاريخية لبناء الدولة القوية ) المنشور في صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم الأثنين الموافق...أكمل القراءة ←

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