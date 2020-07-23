2020/07/23 | 11:46 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي، الثلاثاء، أن الربط الخليجي للطاقـة للعراق لن يحل مشكلة الكهرباء خلال السنوات القادمـة.
وقال السليطـي في تصريح متلفز تابعته / المعلومـة /، ان “ملف الكهرباء ملف سيادي واضح وان الدول الاخرى تريد الابقاء على العراق بلا طاقة”، مبينا أن “الحكومات العراقية المتعاقبة مسؤولة مباشرة عن ضياع الاموال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: الربط الخليجي لن يحل مشكلة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي، الثلاثاء، أن الربط الخليجي للطاقـة للعراق لن يحل مشكلة الكهرباء خلال السنوات القادمـة.
وقال السليطـي في تصريح متلفز تابعته / المعلومـة /، ان “ملف الكهرباء ملف سيادي واضح وان الدول الاخرى تريد الابقاء على العراق بلا طاقة”، مبينا أن “الحكومات العراقية المتعاقبة مسؤولة مباشرة عن ضياع الاموال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: الربط الخليجي لن يحل مشكلة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: الربط الخليجي لن يحل مشكلة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).