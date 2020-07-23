الطاقة النيابية: الربط الخليجي لن يحل مشكلة الكهرباء

2020/07/23 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي، الثلاثاء، أن الربط الخليجي للطاقـة للعراق لن يحل مشكلة الكهرباء خلال السنوات القادمـة.وقال السليطـي في تصريح متلفز تابعته / المعلومـة /، ان “ملف الكهرباء ملف سيادي واضح وان الدول الاخرى تريد الابقاء على العراق بلا طاقة”، مبينا أن “الحكومات العراقية المتعاقبة مسؤولة مباشرة عن ضياع الاموال […]

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