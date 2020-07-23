2020/07/23 | 11:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اليوم الخميس الى نصاب الترند العراقي مجموعة وسوم كان في مقدمها وسم ( #السيستاني_والحشد_نعمتا_العراق)..تلك المقولة الخالدة التي قالها قائد الث...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد السيستاني والحشد الشعبي نعمتا العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد السيستاني والحشد الشعبي نعمتا العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).