الاعرجي: قريبا سيتم الربط السككي بين العراق وإيران


الاعرجي: قريبا سيتم الربط السككي بين العراق وإيران
2020/07/23 | 11:46 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، عن قرب الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: قريبا سيتم الربط السككي بين العراق وإيران ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: قريبا سيتم الربط السككي بين العراق وإيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).

واصل القراءة على قناة العالم
Sponsored Links