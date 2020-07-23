الاعرجي: قريبا سيتم الربط السككي بين العراق وإيران

2020/07/23 | 11:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، عن قرب الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران....

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