2020/07/23 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيأة النزاهة تصدر أوامر قبض لعددٍ من المسؤولين في قضيَّة صقر كركوك المركز الخبري الوطني.

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