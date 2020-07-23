2020/07/23 | 11:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استغرب نقيب الاطباء العراقيين عبد الأمير محسن الشمري، الخميس، استثناء نقابة الاطباء من عضوية اللجنة العليا للصحة والسلامة، مشيرا إلى أن اللجنة تضم أشخاصا في عضويتها لا علاقة لهم بالاوبئة.وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “النقابة تضم لجان فنية مختصين وخبراء في كافة الاختصاصات الطبية قادرة على تقديم رأي واضح وصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الأطباء: لجنة السلامة الوطنية تشكلت بقرارات فردية وغير مهنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الأطباء: لجنة السلامة الوطنية تشكلت بقرارات فردية وغير مهنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).