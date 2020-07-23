تضارب التصريحات بين وزارة الصحة ونقيب الأطباء.. ما هو سبب نقص الأوكسجين؟

2020/07/23 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد على الرغم من المناشدات الكثيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خاصةً التي تُطلق بسبب النقص الحاصل بمادة الأوكسجين لمرضى فيروس كورونا، إلا أن سبب النقص لم يحسم بعد من قبل الجهات الصحية المختلفة.وأطلق ناشطون حملات لتوفير سائل الأوكسجين مع وجود نقص كبير أدى إلى مشاكل كبيرة كما حصل في محافظة […]

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