معمل في اقليم كوردستان يضاعف انتاج معجون الطماطم لـ6000 علبة معدنية بالساعة

2020/07/23 | 12:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن معمل "شهرزور" في اقليم كوردستان يوم الخميس مضاعفة خط انتاج معجون الطماطم لستة آلاف علبة معدنية في الساعة في ظل موسم حصاد محصول الطماطم في الاقليم.

وقال متحدث باسم المعمل في تصريح ادلى له للصحفيين ان المعمل يتسلم قرابة 200 طن يوميا من المزارعين من المحافظات الاربع في الاقليم، مضيفا ان قدرة المعمل الانتاجية تصل الى 6000 علبة معدنية ذات الـ800 غرام لمعجون الطماطم في الساعة الواحدة .

ودعا المتحدث الفلاحين في محافظات اقليم كوردستان الى ايصال محصول الطماطم الى المعمل في اسرع وقت ممكن، مستدركا ان "المعمل لا يتسلم صناديق الطماطم وعلى الفلاحين نقلها بوسائل اخرى بما يعود بالفائدة علينا وعليهم".

وتابع بالقول ان "المعمل سيواصل الانتاج واذا ساهمت حكومة الاقليم بمساعدتنا فاننا في السنوات المقبلة سنضاعف كمية تسلم محصول الطماطم من 5 – 6 اضعاف مما نتسلمه باليوم في الوقت الراهن".

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