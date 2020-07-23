وزارة الاعمار والاسكان تفصح عن رغبة أردنية بالمشاركة في مشاريع الوزارة

2020/07/23 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس، عزم الشركات الاردنية بالمشاركة في المشاريع التي تخص البنى التحتية في عموم البلاد.

وقالت وزيرة الاعمار والاسكان نازنين محمد وسو في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "عقدت اجتماعا موسعا مع سفير المملكة الاردنية الهاشمية المعتمد في البلاد منتصر الزعبي، من اجل بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في المجال العمراني".

وأوضحت أن "وزارتها تعكف مع الجانب الاردني حاليا على دراسة امكانية اشراك الشركات الأردنية في تنفيذ مشاريع الوزارة".





وأضافت أن "المشاريع تتضمن ما يخص قطاعات البنى التحتية والاسكان في عموم محافظات البلاد، انسجاما مع مرحلة الاعمار التي تشهدها، فضلا عن تبادل الخبرات الهندسية والفنية بين البلدين، لاسيما أن شركات الاردن رصينة ونفذت عددا كبيرا من المشاريع المهمة في مجالات الاعمار وحققت نجاحات واسعة".

على صعيد ذي صلة اكدت وسو خلال لقائها محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل أن لديها عددا من المشاريع الخدمية المهمة في الوزارة التي تسعى الى تحديد اولويات انجازها تباعا، الى جانب العمل على اطلاق الفرص الاستثمارية في المحافظة، ولاسيما ما يخص قطاع السكن، ضمن جهودها من اجل دعم المناطق المحررة في البلاد ورفع المستوى الخدمي فيها.

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