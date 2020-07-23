أستراليا تسجل أكبر عجز في موازنتها منذ الحرب العالمية الثانية

2020/07/23 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت أستراليا أن عجز موازنتها سيسجل 85.8 مليار دولار أسترالي (61.2 مليار دولار أميركي) لعام 2019 – 2020، وهو ما يمثل أكبر عجز منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبيرج، في مؤتمر صحافي قدم فيه تحديثاً خاصاً بشأن الموازنة اليوم (الخميس)، إن «أستراليا تشهد أزمة صحية واقتصادية ليس لها مثيل في المئة عام الماضية».

وأضاف: «عملت الحكومة سريعاً وبشكل حاسم لتوفير الدعم الاقتصادي للعمال والأسر والشركات بنحو 289 مليار دولار أو ما يعادل 14.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المئة في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، و3.75 في المئة في 2020.

ومن المتوقع أن يرتفع صافي الدين إلى 677.1 مليار دولار، أي 35.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بحلول يوليو (تموز) من العام المقبل.

وقال: «هذه الأرقام القاسية تعكس الحقيقة القاسية التي نواجهها ..



لا تزال الجائحة والتوقعات المالية غامضتين إلى حد كبير».

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