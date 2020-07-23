بالوثيقة.. سؤال برلماني لوزارة المالية بشأن عدم صرف 50 مليار دينار لصيانة الطرق

2020/07/23 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الخميس، أن بلاده تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاوربي والعراق.

وقال هافيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "بلاده تتطلع للتعاون الاق

بغداد اليوم-واسط

طالب محافظ واسط، محمد المياحي، الخميس (22 تموز 2020)، باستحداث شركة نفط واسط بعد صدور قرار خاص باستحداث الشركة في عهد حكومتين سابقتين، فيما أشار إلى أن واسط تحولت إلى محافظة نفطية رسمياً.

ونقل المكتب الإعلامي للمياحي في بيان تل

بغداد اليوم- متابعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن تركيا تقوم بأعمال استفزازية أحادية الجانب في إقليم كردستان، ولا تقوم بأي تنسيق مع الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد.

وذكر الصحاف في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم): "

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