صدور أوامر قبض وتحرّ لعدد من المسؤولين في قضية صقر كركوك

2020/07/23 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس (23 تموز 2020)، صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين؛ على خلفيَّة مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضيَّة ما يعرف بصقر كركوك، موضحة أن الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.





وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء أفادت بإصدار محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونيَّة المعروفة ب (صقر كركوك) خلافاً لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعيَّة العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق".





وتابعت الدائرة أن "أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها"، مشددةً على أن "أوامر القبض والتحري الصادرة عن المحكمة راعت ضرورة تنفيذ الأوامر من قبل مراجع المتهمين".

ولفتت الى "فرد قضيَّة بحق محافظ كركوك السابق استناداً إلى أحكام المادَّة الحكميَّة ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبضٍ وتحرٍّ؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيَّته، وتمت إحالته غيابياً إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".

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