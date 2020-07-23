اسرائيل “تتحسب” لعملية عسكرية “وشيكة” من حزب الله اللبناني بعد اغتيال قيادي بغارة جوية.. ماذا يحدث على الحدود؟

2020/07/23 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد الحدود الاسرائيلية اللبنانية، توترًا شديدًا بعد مقتل قيادي في حزب الله اللبناني بغارة اسرائيلية في سوريا، حيث رفعت القوات الاسرائيلي الجهوزية العالية على الحدود تحسبًا لأي رد عسكري من حزب الله.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، أنه قرر إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواته على الحدود مع لبنان وقال بيان للجيش: […]

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