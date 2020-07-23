احباط هجوم “داعشي” على نقطة امنية للجيش غربي الانبار

2020/07/23 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الخميس، بأن مجموعة من بقايا خلايا “ داعش” حاولت الهجوم على نقطة امنية غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “مجموعة من بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية حاولت التعرض على نقطة للجيش في منطقة المعمورة الواقعة بين ناحية البغدادية وكبيسة التابعة لقضاء هيت وجوبهت المجموعة […]

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