الجامعة الامريكية تزود دهوك بمعدات طبية لمكافحة كورونا

2020/07/23 | 12:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زودت الجامعة الامريكية في اقليم كوردستان يوم الخميس مديرية صحة محافظة دهوك بمعدات ومستلزمات طبية تدخل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتوجه مدير صحة دهوك الدكتور نزار عصمت في مؤتمر عقده اليوم بالشكر الى الجامعة الامريكية خاصة والمنظمات الدولية والبلدان التي قدمت المساعدات الى كوردستان منذ تفشي ظهور الجائحة.

وقال ايضا ان تلك المساعدات التي قدمتها الجامعة الامريكية "مهمة" للكوادر الطبية ولخطوط الصد الاولى في مكافحة الفيروس.

وتتألف المساعدات من 400 الف كمامة طبية اضافة الى 6000 كمامة خاصة مع 2656 قطعة ملابس طبية واقية اضافة الى 900 قناع خاص يغطي الوجه والرأس.

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