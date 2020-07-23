مع مطالبات بهيأة عليا للكوارث.. دراسة: كورونا قد يضيف نحو 3 ملايين فقيراً في العراق!

2020/07/23 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعدت وزارة التخطيط دراسة “تقويم” أثر جائحة كورونا على الفقر والهشاشة في العراق، بالتعاون مع خبراء البنك الدولي ومنظمة اليونسيف وفريق مبادرة اوكسفورد ومستشار من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومتخصصين في الوزارة.وأشارت الدراسة إلى احتمال “زيادة عدد الفقراء بـ 2.7 مليون إضافة للعدد المتوقع قبل أزمة كورونا وتراجع الأداء الاقتصادي البالغ […]

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