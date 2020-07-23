فيديو متداول: مخلّصون “متحزبون” في منفذ زرباطية يضربون لجنة كشف “رفضت” ادخال منتجات محظورة!

2020/07/23 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو قالوا انه يوثق لحظة اعتداء مجموعة من مخلصي الكمارك، بالهجوم وضرب لجنة كشف في منفذ زرباطية بعد منع دخول منتجات ممنوعة من الادخال إلى العراق.وبحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “يس عراق” فإن مجموعة كبيرة من الاشخاص قاموا بالاعتداء بالضرب على افراد في منفذ […]

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