تدريبات إسرائيلية بالذخيرة الحية قرب حدود لبنان

2020/07/23 | 12:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..فادت الوكالة اللبنانية للأنباء، بأن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات بالذخيرة الحية عند الحدود اللبنانية الجنوبية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.ووفق الوكالة فقد أطلقت دبابة إسرائيلية 14 قذيفة قرب مزرعة بسطرة في مزارع شبعا المحتلة، قضاء حاصبيا، أثناء تدريبات يجريها الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية.يأتي ذلك، […]

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