الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء أهدرت الأموال

2020/07/23 | 12:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقالت لجنة الطاقة النيابية، إن وزارة الكهرباء تسببت بهدر كبير للأموال، فيما لفتت إلى أن الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الطاقة.

وقال عضو لجنة الطاقة علي العبودي في حديث للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الطاقة لحل مشكلة الكهرباء".

أضاف أن "المقارنة بين حجم الأموال الكبيرة التي خصصت لوزارة الكهرباء وما يتم إنتاجه سوف نصل لإشارة واضحة بوجود هدر كبير جدًا للأموال وعدم استثمار الموارد البشرية التي كانت تقاد بـ 32 ألف واليوم الوزارة تقاد بـ 220 ألف رغم وجود العجز المالي".

أوضح أن "الحكومة بإمكانها السير بخط متوازٍ لعملية الصيانة وتوفير الاحتياجات لبعض المحطات الكهربائية التي تحتاج لتخصيصات مالية، كمعالجة آنية للكهرباء".

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