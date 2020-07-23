المالكي يطالب الحكومة بتوضيح مجريات اختطاف الناشطة الألمانية في بغداد

2020/07/23 | 13:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة طالب زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بتوضيح كل مجريات جريمة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس من أحد شوارع بغداد وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبت والتي تشكل إساءة للعراق.وقال المالكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"بلا شك أن عمليات الاختطاف والاغتيال التي تحصل في البلاد رغم قلتها إلا أنها تعطي مؤشرا خطيرا على عدم استقرار الأوضاع الأمنية وانعدام الأمن في الحياة وبالتالي تتسبب هذه الاعمال في إرباك جميع مجالات الحياة المختلفة وهذا ما تتداوله الجهات التي تريد الأساءة للدولة".وأضاف أن "السلطات الأمنية سارعت الى إجراء التحقيق في ملابسات عملية اختطاف الناشطة الألمانية ، واعتقد أن الحكومة مطالبة بتوضيح كل مجريات هذه الجريمة والجرائم التي ارتكبت مسبقا واتخاذ إجراءات رادعة إزاء تلك العصابات".وشدد المالكي على أن "سمعة العراق باتت على المحك وهذا ما لا نسمح به لأن العراق بحاجة إلى وقفة جادة من جميع دول العالم لاسيما وأننا نعيش ظروفا صعبة إثر تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط وتحدي الخدمات التي تحتاج إلى استقرار أمني وسياسي" .وقال:"نجدد التأكيد على ضرورة أن تقوم الحكومة بإجراءات عاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الخارجة على القانون ،التي تريد العبث بالأمن".وبحسب مصادر أمنية عراقية،فإن الأجهزة الأمنية العراقية تكثف من جهودها للوصول إلى الجهة التي تختطف الناشطة الألمانية .

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