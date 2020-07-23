أسعار النفط ترتفع لكن مخاوف بشأن تعافي الطلب تكبح المكاسب

2020/07/23 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صعدت أسعار النفط اليوم، لكن ارتفاعا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود، مما حد من المكاسب.وارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية […]

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