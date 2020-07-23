2020/07/23 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه موجزتقرير التقصي الصحفي أجراه الكاتب التقدمي الأميركي جيفري سنت كلير ونشره في 10 تموز 2020 "قررت أن بمقدوري العيش مع ذاك"ستانفورد تيرنر:مدير السي آي إيه بإدارة كارتر، وذلك هو المستوى العالي لإصابات المدنيين في حروب السي آي إيه السرية بأفغانستانما زالت حرب أفغانستان تذكر كاحد ظواهر الحرب الباردة التي انهزم فيها الاتحاد السوفييتي.



استخدم الدين وسيلة تجييش القوى ضد الوجود السوفييتي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف جعلت السي آي إيه من أفغانستان بلدا آمنا لتجارة الأفيون - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف جعلت السي آي إيه من أفغانستان بلدا آمنا لتجارة الأفيون - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).