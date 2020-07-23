لقاء محمد ولنبن وماركس وابراهيم/ ختام الختام/12 - عبدالامير الركابي

2020/07/23 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي لقاء محمد ولنين وماركس وإبراهيم/ ختام الختام/12عبدالاميرالركابي أعلنت دولة اللادولة الرافدينيه حضورها الحي، و "استقلالها" في 31 حزيران 1920، حضورها المستعصي على الإحاطة والاخضاع، اجبر المحتلين على التفكير بالانسحاب، وقد وضعوا خططهم لذلك لولا اقتراح اللحظة الأخيرة، والمراهنه على قرصة ال 50بالمئة بشرط "إقامة حكومة من اهل البلاد، "تكون واجهة وغطاء للنفوذ البريطاني"، بمعنى ماقد جرى من الذهاب ا ......





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