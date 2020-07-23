من أجل إعادة قراءة النظرية الماركسية الآن - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/23 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار النظام الاشتراكي الذي كان سببها الانحرافات والبيروقراطية وعبادة الشخصية بعد رحيل القائد العظيم لينين وتولي جوزيف ستالين للسلطة الذي استمر حكمه تسعة وعشرون سنة خلقت خلالها أجيال جديدة ظهرت ولمست حكم ستالين الدكتاتوري الدموي فتسللت خلالها البيروقراطية والانحراف عن الخط الماركسي – اللينيني وعبادة الشخصية والقضاء على الهوية الوطنية للأحزاب الشيوعية في جميع أنحاء العال ......





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