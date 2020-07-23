مالك مفاتيح الأزمة والمتحكم الأول بالصرف: الاستياء من وزير المالية بسبب “قبض يده” ينتقل لتحميله مسؤولية “موت العراقيين”!

2020/07/23 | 13:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأ وزير المالية علي علاوي، والذي يعد الشخص الأول ومالك مفاتيح أحد أكبر الازمات في البلاد، يقع في مرمى الاتهامات والتلويح البرلماني بـ”عصا القانون”، بسبب “قبض يده” على الأموال وسط الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق.الأصوات البرلمانية بدأت تشتد لهجتها ضد الوزير تدريجيًا، حيث بدأ الأمر من لجنة الصحة النيابية، ولا […]

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