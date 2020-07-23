عدد ضحايا كورونا في العالم يتجاوز 623 ألفا والمصابين 15 مليونا

2020/07/23 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 623374 شخصا حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو.وزادت الوفيات خلال اليوم الأخير بـ7620 حالة، فيما كان يقف هذا المؤشر صباح اليوم السابق له عند 5867 حالة وفاة.ووفقا للجامعة الأمريكية بلغ إجمالي الإصابات […]

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