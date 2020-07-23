أثار جدلا واسعا..نادٍ مصري يهدد لاعبيه بعقوبات قاسية حال إصابتهم بكورونا

2020/07/23 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أثار نادي سموحة المصري جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن عزمه معاقبة أي لاعب بفريقه الأول لكرة القدم يصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، ظهور 25 حالة إصابة بفيروس كورونا، بين أندية الدوري الممتاز، كان نصيب نادي سموحة منهم حالتين، بجانب 18 حالة ظهرت في نادي الإنتاج الحربي بمفرده.

وأوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في تصريحات تليفزيونية: " سيتم توقيع غرامات مالية ضد أي لاعب يصاب بفيروس كورونا".

وأضاف:" تفاجأنا بأن لدينا حالتي إصابة بفيروس كورونا، ومعنى ذلك أنهم لم يطبقوا الشروط والإجراءات الاحترازية، من خرج من النادي كان سليمًا ولكنه أصيب بعده".

واختتم:" من المفترض أن يخرج اللاعب من النادي إلى منزله ويلتزمه، ولكن معنى إصابته هو أنه خرج من المنزل وخالط مصابين آخرين ولم يحافظ على نفسه".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد يوم 6 آب المقبل موعدًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

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بغداد اليوم- متابعة

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