2020/07/23 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

اعلن مدير مصرف الدم في محافظة ذي قار، علي عبيد الخفاجي، الخميس، 23 تموز، 2020، تسجيل 470 متبرعا ببلازما الدم من المرضى المتشافين من فايروس كورونا في المحافظة .

وقال الخفاجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "470 شخصا من المتشافين تبرعوا ببلازما الدم للمصابين المحتاجين لغرض المعالجة".

واضاف أن هناك "4 اجهزة لفصل البلازما 3 منها في مصرف الدم الرئيسي وواحد في مستشفى سوق الشيوخ"، داعيا "جميع المتشافين الى التبرع ببلازما الدم لغرض جمع رصيد كافي لمساعدة المصابين الراقدين على سرعة الشفاء".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب علي اللامي، الخميس (23 تموز 2020)، وجود 45 ترليون دينار عراقي مكتنزة في منازل العراقيين.

وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحقيقة التي ربما لا يعلمها الكثيرون بأن 50% م

بغداد اليوم- بابل

اعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الخميس، 23 تموز، 2020، بأن المحافظة انتجت 77 ألف طن من ’’التين والعنب’’ هذا العام.

وقال السرياوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بجهود أبناء بابل من الفلاحين

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس، 23 تموز، 2020، بتسجيل 33 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا و75 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت خلال الساعات الـ24 الما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار.. تبرع أكثر من 450 شخصاً ببلازما الدم لمرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار.. تبرع أكثر من 450 شخصاً ببلازما الدم لمرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).