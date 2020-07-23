الأغذية العالمي: تخصيص 6 ملايين دولار لدعم 80 ألف نازح في العراق

2020/07/23 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تلقيه مساهمة خاصة من مكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بقيمة 6 ملايين و250 الف دولار، لدعم استجابته الإنسانية لجائحة كورونا.

وذكر البرنامج في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "هذا التمويل سيساعد البرنامج على توسيع نطاق استجابته لجائحة كورونا، وتقديم المساعدات الغذائية لمدة ثلاثة أشهر لنحو 80 ألف نازح عراقي، و22 ألف لاجئ سوري، من الذين تزايدت احتياجاتهم نتيجة للجائحة العالمية.واضاف البرنامج ان ازمة كورونا تسببت في خسارة الكثيرين لوظائفهم ومدخولاتهم، وستساعد المساهمة الجديدة المقدمة من خلال تحويلات نقدية شهرية عبر الهاتف المحمول في أغلب الأحوال، البرنامج على دعم أسر المحتاجين من النازحين واللاجئين داخل المخيمات".

وأضاف أن "الاسواق والمتاجر في المخيمات لا تزال مفتوحة وتعمل حتى يتمكن المستفيدون من استرداد استحقاقاتهم النقدية وشراء المواد الغذائية التي يحتاجون إليها".

وتابع البيان أن "برنامج الاغذية عمل على توسيع نطاق مساعداته في العراق لتصل الى نحو 76 ألف لاجئ و280 ألف نازح في إطار الاستجابة لكورونا".

واكد البيان: "كجزء من النهج الذي يتبعه البرنامج لتوفير المساعدات النقدية، يتم تقديم «دفعات غير نقدية» جديدة في المخيمات في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين، مما يتيح للمستفيدين شراء المواد الغذائية مباشرة من متاجر المخيم باستخدام هواتفهم المحمولة بطريقة لا تتطلب «التعامل المباشر»، وتقلل المعاملات غير النقدية من خطر الإصابة بالمرض أو انتشاره، بالإضافة إلى تجنب التنقل غير الضروري خارج المخيم".

من جانبه قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج إن "الدعم المقدم للاسر التي لم تعد قادرة على توفير احتياجاتها من الغذاء، والتي تعتمد بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية، كان مكثفاً خلال الأزمة".

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