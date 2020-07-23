النزاهة النيابية تكشف عن ملفات الفساد التي تتابعها في بعض الوزارات

2020/07/23 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت لجنة النزاهة النيابية إنها تتابع العديد من ملفات الفساد المتعلقة بمختلف الوزارات، فضلا عن ملفات أخرى بشأن جولات التراخيص وتصديق الفواتير والعقود النفطية وتجديد رخص «الهاتف النقال».

وذكر عضو اللجنة جواد حمدان في تصريح صحافي أن "هناك العديد من ملفات الفساد أحالتها اللجنة لهيئة النزاهة والادعاء العام، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، منها ملفات تخص وزارات الصناعة والنفط والسياحة والآثار".





وأضاف، أنه "قدم لهيئة النزاهة قرابة 15 ملفاً بشأن قضايا فساد، إضافة الى ثلاثة ملفات تخص وزارة النقل".

وأشار الى أن "اللجنة النيابية لديها العديد من ملفات الفساد القديمة من الدورات السابقة، وكثير من الملفات هي عمل النواب بشكل شخصي، وهناك ملفات للجنة بصورة عامة، تبنتها وشكلت لجاناً فرعية لمتابعتها".





وتابع أنه "من ضمن ملفات الفساد التي تتابعها اللجان الفرعية للجنة النزاهة؛ ملفات الفساد في جولات التراخيص وتصديق الفواتير والعقود النفطية وشركة المشاريع النفطية، وأخرى على مستوى الوزارات، كوزارة النقل والكهرباء، وفي المنافذ الحدودية، إضافة الى ملفات فساد في وزارة الدفاع، وتجديد الرخص للهاتف النقال".





ولفت الى أن "حجم ملفات الفساد المتراكمة في لجنة النزاهة النيابية؛ لا يتناسب مع إمكانية اللجنة لفتح كل هذه الملفات، لأن الفساد غير متوقف في هذه الدورة لكي نعيد فتح الملفات التي كانت قد شخصتها اللجنة في الدورات السابقة".





وشدد عضو اللجنة على "ضرورة وضع خطط لهذه اللجنة من شأنها أن تكون العين الحقيقية للدولة على مستوى جميع الوزارات، بتواجد كوادر متخصصة من موظفي تلك الوزارات من قانونيين ومحاسبين ومدققين، وبتوفر هذه الاجراءات ستستطيع لجنة النزاهة أن تؤدي دورها الحقيقي بصورة صحيحة".

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