معبر خسروي يستانف نشاطه التجاري بين ايران والعراق

2020/07/23 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران عن استئناف النشاط التجاري في معبر خسوري مع اعلان الجانب العراقي....

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