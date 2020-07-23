الثقافة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة ميوس

2020/07/23 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتابع وزارة الثقافة والسياحة والآثار باهتمامٍ بالغٍ قضية اختطاف صديقة العراق، والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية هيلا ميوس التي اختطفتها جهة مجهولة قرب منزلها في منطقة الكرادة ببغداد.

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