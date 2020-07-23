هيفاء وهبي “تنتصر” في جولة أولى ضد مدير اعمالها وزيري

2020/07/23 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة احتجزت الشرطة المصرية، الملحن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق في اتهامه بالنصب، وألقت الشرطة القبض عليه، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة […]

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