نائبة تتهم سائرون وتحالف القوى بعرقلة تعديل قانون الانتخابات

2020/07/23 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهمت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الخميس , تحالفي سائرون واتحاد القوى بعرقلة تعديل قانون الانتخابات الذي اقر مؤخرا, مبينة ان القانون الحالي باعتقاد التحالفين سوف يزيد من مقاعدهم.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تحالفي سائرون واتحاد القوى يقفان عائقين امام التعديلات في […]

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