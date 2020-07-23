الكاظمي يلغي كافة المستشارين بلجان مجلس الوزراء.. برلمانية: إغلاقً أول بؤرة الفساد بالعراق

2020/07/23 | 13:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت النائبة عالية نصيف، الخميس، عن اتخاذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قراراً بـ"إلغاء" كافة المستشارين في لجان المجلس، معتبرة ذلك إغلاقاً لـ"أول بؤرة فساد" في العراق.

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