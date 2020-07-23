نفط الوسط يدعم صفوفه بمحترف سيراليوني

2020/07/23 | 13:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط الرياضي، الخميس، عن تعاقدها مع محترف سيراليوني لتدعيم صفوف فريق عندليب الفرات تحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

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