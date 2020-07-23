2020/07/23 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه وزير المالية علي عبدالامير علاوي دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الأسبوع المقبل.وبحسب بيان مقتضب من الوزارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، فإن الوزير علي علاوي وجه دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الاسبوع المقبل.شاهد ايضا: https://yesiraq.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يصدر توجيهًا بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يصدر توجيهًا بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).