روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تحت الـ6000 لليوم الرابع

2020/07/23 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لليوم الرابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 147 حالة وفاة و5848 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″ (مقابل 165 وفاة و5862 إصابة في […]

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