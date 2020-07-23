خبر سار لموظفي ومتقاعدي العراق

2020/07/23 | 13:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير المالية علي عبدالامير علاوي دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الأسبوع المقبل.

وأعلن البنك المركزي العراقي في وقت سابق امس الأربعاء، عن تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري.

وقال البنك، إن "الرواتب ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى".

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