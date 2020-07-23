رسمياً.. كرستيانو رونالدو الأغنى في العالم.. شاهد كيف ينفق ثروته البالغة بليون دولار!

2020/07/23 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نال النجم البرتغالي، وريال مدريد سابقاً ويوفنتوس حالياً، كرستيانو رونالدو، لقب الأغنى بين لاعبي كرة القدم، إذا بلغت ثروته رسمياً بليون دولار، بحسب ما نقلته مواقع متخصصة.وعادةً ما يظهر رونالدو بجوار سيارات ثمينة (بوغاتي، لامبروغيني، رولز رويس وغيرها) إضافة إلى منازل فخمة ومقتنيات غالية الثمن، يصرف أموالاً طائلة لشرائها.يمتلك رونالدو […]

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