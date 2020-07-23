نينوى تفرض حظراً شاملاً للتجوال وتقرر عزل الساحل الأيمن عن الأيسر بسبب كورونا

2020/07/23 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

قررت حكومة محافظة نينوى المحلية، الخميس (23 تموز 2020)، فرض حظر شامل للتجوال وعزل الساحل الأيمن عن...





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